شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام..تراجع مبيعات شركات الأسمنت بالبورصة وحصصها السوقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أحجام مبيعات شركات الأسمنت بنسبة 6.4% خلال الربع الأول من عام 2019، متأثرة بضعف الطلب المحلى، الذى انخفض بنسبة 6.6% على أساس سنوى إل 12.4 مليون طن، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 7% على أساس سنوى إلى 157.9 ألف طن فى الربع الأول مما يمثل 1.3% فقط من إجمالى المبيعات، بحسب بنك الاستثمار شعاع، ونعرض فى التقرير التالى مبيعات شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة المصرية وحصصها السوقية.

وارتفعت الطاقة الإنتاجية للشركات الموجودة بسوق الأسمنت من 70 مليون طن إلى 83 مليون بنهاية عام 2018، بينما كان الطلب عند 53 مليون طن فقط، مما يعنى معدل استغلال بلغ حوالى 64%، ورغم توقف مصنع شركة أسمنت طرة بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن يتوقع دخول مصنع آخر بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن.

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1- مصر للأسمنت- قناواحدة من الشركتين الوحيدتين المدرجتين بالبورصة المصرية، واللتان حققتا نمواً فى مبيعاتهما على أساس سنوى، إذ ارتفعت مبيعات مصنعى الشركة فى قنا والمنيا بنسبة 91% و 10% على التوالى، فى سوق متباطئة إلى حد كبير، ولذا ارتفع حصتها السوقية من 6% إلى 8.7% فى الربع الأول 2019. 2- أسمنت سيناءهى الشركة الأخرى المدرجة فى البورصة المصرية والتى حققت نمواً فى مبيعاتها على أساس سنوى، بنسبة 39% على أساس سنوى، ولذا ارتفعت الحصة السوقية من 1.7% فى الربع الأول من 2018 إلى 2.6% فى الربع الأول 2019. 3- العربية للأسمنتتراجع حجم مبيعاتها 3% على أساس سنوى بعد تراجع مبيعاتها المحلية 2% وتراجع صادراتها 14%، وعلى الرغم من ذلك، زادت الحصة السوقية للشركة من 8.6% فى الربع الأول 2018 إلى 8.9% فى الربع الأول 2019. 4- السويس للأسمنتتقلصت أحجام مبيعاتها بنسبة 16% لتراجع المبيعات المحلية بنسبة 17%، على الرغم من ذلك، ارتفعت صادراتها إلى 28,681 طن مقابل 7,274 طن فقط فى الربع الأول 2018 بنسبة نمو 294% على أساس سنوى. 5- مصر بنى سويف للأسمنت تراجعت أحجام مبيعاتها بنسبة 20% على أساس سنوى، وتراجعت حصتها السوقية من 6.1% بالربع الأول من 2018 إلى 5.3% فى الربع الأول من 2019، وبالرغم من ذلك، بلغت حصتها 6.9% من الصادرات المصرية فى الربع الأول 2019، لتحتل المرتبة الرابعة بعد كل من العربية للأسمنت، لافارج، السويس للأسمنت. 6- الإسكندرية لأسمنت بورتلاندتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 29% على أساس سنوى، حيت انخفضت مبيعات مصنعى الشركة فى الإسكندرية وبنى سويف بنسبة 28% و31% على أساس سنوى على التوالى، كما انخفض حجم مبيعات صادراتها من 9015 طن فى الربع الأول من 2018 إلى 55 طن فقط فى الربع الأول من 2019.