الاقتصاد

المركزي التركي يبقي أسعار الفائدة مستقرة

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا دون تغيير اليوم الأربعاء كما كان متوقعا وقال إنه سيحافظ على موقف تشديد السياسة النقدية بهدف احتواء المخاطر في منحنى التسعير وتعزيز عملية خفض معدلات التضخم.

وأبقي البنك على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24 بالمئة بعد أن رفعه بمقدار 11.25 نقطة مئوية العام الماضي. وفي استطلاع أجرته رويترز، قال 14 اقتصاديا إنهم يتوقعون استمرار استقرار سعر الفائدة بينما توقع اثنان خفضها.

وتراجع التضخم السنوي من ذروة 15 عاما عند 25.24 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول إلى معدل يقل عن التوقعات عند 18.71 بالمئة في مايو أيار.

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ورفع البنك المركزي سعر إعادة الشراء المرة الماضية في سبتمبر أيلول لدعم الليرة في مواجهة أزمة عملة دفعت الاقتصاد إلى الركود. وانكمش الاقتصاد 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة.

وفي العام الماضي، تراجعت الليرة نحو 30 بالمئة مقابل الدولار بفعل بواعث القلق من توترات دبلوماسية مع الولايات المتحدة وعلى استقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الاقتراض من أجل دعم النمو.

 

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