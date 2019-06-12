شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: ارتفاع صادرات مصر لأفريقيا 30% لتسجل 4.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز التمثيل التجاري، ارتفاع صادرات مصر إلى دول القارة السمراء لتسجل 4.7 مليار دولار عام 2018 مقارنة بنحو 3.6 مليار عام 2017، أي بنسبة زيادة 30%؜.

واضاف بيان للجهاز، أن المستشار التجاري أحمد فاضل بديوى مدير إدارة الدول والمنظمات الأفريقية بالتمثيل التجاري ألقى كلمة في اجتماع لجنة الصناعة والتجارة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، تناولت آخر المستجدات الخاصة بمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AfCFTA ومدى استفادة مصر منها على المستوى الاقتصادي والتجاري.

كما استعرضت الكلمة أوجه الاستفادة التي تمنحها الاتفاقية لمجتمع الأعمال المصري من حيث زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الافريقية، خاصة أسواق الدول التي لا تنتمي إلى تجمع الكوميسا، وتوضيح ما تمنحه الاتفاقية من آفاق كبيرة للاستثمارات الصناعية المصرية بالقارة، بحسب بيان رسمى للتمثيل التجارى

وأشار بديوي إلى جهود مكاتب التمثيل التجاري في أفريقيا لرعاية المصالح الاقتصادية المصرية خلال المفاوضات التي تتم في الاتحاد الأفريقي للحفاظ على المصالح المصرية في هذه المفاوضات، وفي الاجتماعات متعددة الأطراف التي تتم في إطار الكوميسا.

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وتناولت الكلمة عرضا لرؤية التمثيل التجاري المصري نحو زيادة معدلات التبادل التجاري مع القارة الأفريقية من خلال تنظيم بعثات رجال الأعمال التي ترغب في التصدير للسوق الافريقي وإمدادها بالدراسات والبيانات اللازمة لإنجاح مهمتها واستقدام بعثات مشترين إلى مصر، بالإضافة إلى تنظيم المشاركات المصرية بالمعارض التي تقام في افريقيا لتعظيم الاستفادة منها وترتيب اجتماعات ثنائية بين هذه الشركات والشركات المستوردة بالأسواق الأفريقية لضمان الوصول إلى النتائج المطلوبة، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقام مدير إدارة الدول والمنظمات الافريقية بالتمثيل التجاري بالرد على تساؤلات السادة ممثلي الشركات كافه أعضاء لجنة الصناعة والتجارة بالغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة فيما يخص العقبات التي تواجه صادرات شركاتهم إلى السوق الأفريقية، موضحا جهود الدولة للتغلب على هذه العقبات، بالإضافة إلى تقديم بعض المقترحات لخلق مجالات جديدة للتعاون بين هذه الشركات ونظيرتها الافريقية.

هذا ودخلت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 بعد أن التي استوفت الدول الأعضاء عدد التصديقات المطلوبة للتنفيذ، ويتبقى الانتهاء من الموضوعات الفنية العالقة بها لتطبيقها عملياً، والمتوقع أن تبدأ بحلول شهر يناير 2020.