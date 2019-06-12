شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمار تلتقى وفدين من اليابان والمكسيك لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اجتماعين، الأول بمجلس الأعمال المصرى اليابانى، بحضور ممثلين عن هيئة التجارة الخارجية اليابانية "جيترو اليابانية والسفير ماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، حيث تم بحث زيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر خلال المرحلة المقبلة فى ظل العلاقة القوية بين البلدين والتحسن الكبير فى مناخ الاستثمار فى مصر .

Advertisements

فيما تضمن الاجتماع الثانى بحسب ما أعلنته الوزارة على موقعها، مباحثات مع السفير خوسيه أوكتافيو تريب، سفير المكسيك لدى القاهرة، حيث تم بحث زيادة الاستثمارات المكسيكية في مصر.