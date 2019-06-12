شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% خاسراً 25.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5891.94 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% خاسراً 41 نقطة ليغلق عند مستوى 6455.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4788.06 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 175.4 مليون سهم بقيمة 35 مليون دينار كويتى عبر 7454 صفقة.
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.96%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.25%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.
وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 16.02%، تليه بيت الطاقة بنسبة 9.84%، ثم آسيا بنسبة 8.31%، فيما تصدر سهم "عربى قابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم تمدين بنسبة 9.97%، ثم الأنظمة بنسبة 9.96%.
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