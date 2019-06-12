الدار العقارية تُطلق مشروع "الريمان 2" السكني في منطقة الشامخة بأبوظبي بقيمة 1.7 مليار...

أبوظبي - الخليج 365 :

أطلقت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم مشروعها العقاري الجديد "الريمان 2"، وهو عبارة عن مجمّع سكني بتكلفة 1.7 مليار درهم في منطقة الشامخة بأبوظبي. ويتاح المشروع السكني الجديد للشراء حصرًا لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد جاء إطلاق "الريمان 2" بعد النجاح والإقبال اللافت الذي شهده مشروع "الريمان" عند إطلاقه في يناير 2019، حيث سجّل مبيعات بقيمة 1.6 مليار درهم.

ويأتي مشروع "الريمان 2" استجابة لمستويات الطلب القوية والمتزايدة على قطع الأراضي ذات التكلفة المنخفضة والمجهزة بمرافق البنى التحتية الأساسية، حيث يمكن للمالكين بناء وتصميم منازل طبقًا لمواصفاتهم الدقيقة التي تلبي تطلعاتهم وأذواقهم بشكل متكامل. ويمتد المشروع على مساحة 2.4 مليون متر مربع ويضم 1,690 قطعة أرض مخصصة لإنشاء الفلل وتتراوح مساحتها بين 500 و1000 متر مربع. ويوفر المشروع لسكانه مجموعة واسعة من المرافق المجتمعية بما في ذلك مدرسة ومحلات تجارية متنوعة وحدائق ومساجد ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، مما يلبي كافة احتياجاتهم واهتماماتهم ويوفر أسلوب حياة عصريًا مريحًا.

وتنطلق مبيعات الأراضي في تاريخ 22 يونيو بأسعار تبدأ من 690 ألف درهم لكل قطعة أرض. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات البناء في نهاية عام 2019 على أن تنطلق أولى عمليات التسليم بدءًا من نهاية عام 2021.

تعليقاً على إطلاق مشروع "الريمان 2"، قال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للدار العقارية: "يأتي مشروع الريمان 2 بعد النجاح القوي لمشروع الريمان الذي أطلقته الدار العقارية بداية هذا العام. والتزامًا منها بتوفير مشاريع سكنية عصرية تقدم مستويات عالية من الراحة والجودة وتلبي تطلعات واحتياجات مواطني دولة الإمارات، أقدمت شركة الدار على هذه الخطوة التوسعية في استجابة مباشرة للطلب العالي من قبل المواطنين على إنشاء مجمعات سكنية عصرية في منطقة الشامخة. ونتطلع اليوم قدمًا إلى تطوير مجمّع سكني متميز يرقى إلى تحقيق تطلعات مواطني الدولة ويوفر لهم منازل عصرية ومريحة في مجمعات سكنية متطورة تلبي كافة متطلباتهم ".

وينقسم تصميم مشروع الريمان 2 إلى مجمعات صغيرة يحتوي كلٌّ منها على حدائق ومرافق مجتمعية خاصة، بما يمنح السكان مجتمعًا سكنيًا عصريًا وأسلوب حياة راقيًا ومريحًا. ويقع "الريمان 2" بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، والطرق السريعة الرئيسية، ومجموعة من مشاريع البنية التحتية والوجهات الرئيسية في أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس، ومدينة زايد، والفلاح الجديدة، ومدينة مصدر، ومدينة محمد بن زايد.