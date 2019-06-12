"إنترتك" تمنح "المراعي" شهادة آيزو 9001:2015 تغطي كل أنحاء المملكة العربية...

الرياض - الخليج 365 :

منحت "إنترتك"، وهي موفّر رائد لحلول ضمان الجودة المتكاملة لمختلف القطاعات حول العالم، شركة "المراعي"، المُصنّع والموزّع الرائد للأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، شهادة آيزو 9001:2015 في مجال أنظمة إدارة الجودة. وقد صدرت الشهادة لكافة عمليات "المراعي" في المملكة العربية السعودية، بعد إجراء سلسلة من المراجعات والتدقيقات لاعتماد أنظمة إدارة الجودة في الشركة في مواقع متعدّدة من أفرع ومنشآت "المراعي" في المملكة. يذكر أن شهادة آيزو 9001:2015 الصادرة من "إنترتك" معتمدة من خدمة الاعتماد في المملكة المتحدة المعروفة باسم "يوكاس" UKAS.

هذا وتتعاون "إنترتك" مع "المراعي" منذ عام 2018 لاعتمادها بهذه الشهادة عندما بدأت "إنترتك" بإجراء عمليات مراجعة وتدقيق شاسعة اشتملت على منشآت إنتاج وأفرع متعددة. وباعتبارها إحدى أكبر شركات الألبان في العالم وأكبر شركة ألبان متكاملة رأسيًا على مستوى العالم، تتحكّم "المراعي" بكافة نواحي عملية الإنتاج بدءاً من إنتاج الأعلاف ومزارع الألبان وحتى التصنيع والمعالجة والتغليف. وهذا التكامل الرأسي يتطلّب الإيفاء بمعايير الجودة الصارمة التي تطبّقها "المراعي" في كل مرحلة من مراحل الإنتاج وأن تنطوي كل العمليّات على أنظمة إدارة الجودة.

بهذه المناسبة، علّق فيل كلارك، رئيس الجودة لدى "المراعي": "من المقوّمات الأساسية لنجاح ’المراعي‘ هي الثقة التي اكتسبناها على مدى 40 عاماً بفضل التزامنا المستمر بالجودة. وحصولنا على هذه الشهادة من ’إنترتك‘ والتي تعتبر من أكثر المعايير العالمية صرامة في مجال أنظمة إدارة الجودة، هو بمثابة برهان على سعينا الدؤوب لتطبيق أفضل ممارسات الجودة. ويمنحنا هذا المعيار مزايا تنافسية ويساعدنا على أن نضمن أن العملاء يحصلون على منتجات وخدمات عالية الجودة من خلال استمرارنا في إدخال التحسينات. ويأتي نموّنا مدفوعاً بسعينا المستمرّ نحو الجودة ومدعوماً كذلك بمزيج من عناصر البنية التحتية المتميّزة التي تشتمل مزارع وعمليات إنتاج وأنظمة توزيع عالمية المستوى."

صرّح سمير أحمد، المدير العام لضمان الأعمال لمنطقة الخليج في "إنترتك": "تعتبر ’المراعي‘ علامة عريقة ذات سمعة ممتازة ليس في المملكة العربية السعودية فحسب بل أيضاً في عموم منطقة الشرق الأوسط. واستمرار نجاحها وريادتها في السوق يقوم على التزامها الاستراتيجي بالجودة. كما أنّ فرق العمل على مستوى الشركة والأقسام والمجموعات تتمتّع بخبرات عالية وهي مدرّبة جيداً على إدارة الجودة المطبّقة في عموم سلسلة القيمة وهي تتعدّى أقلّ المعايير المطلوبة لشهادة آيزو 9001 في هذا القطاع."

هذا وقد قام طارق نعيم، مدير مراجعة الجودة في المجموعة-إدارة الجودة والتنظيم والاستدامة لدى "المراعي"، بالتعبير عن امتنانه لشركة "إنترتك" خلال حفل تقديم الشهادة، قائلاً: "لم يكن من السهل على ’المراعي‘ أن تخطّط لمثل هذه المراجعات والتدقيقات الصعبة جداً والتي شملت مواقع متعدّدة عبر المملكة. ولكن بدءاً من المراحل الأولية لعملية التخطيط للمراجعات والتدقيقات ومن خلال تطبيق أسلوب التخطيط-التطبيق-المراجعة-العملPlan-Do-Check-Act (PDCA) القائم على تقييم المخاطر، أدركنا أننا في أيدٍ أمينة وأننا قد اتّخذنا القرار الصحيح عند اختيارنا لـ ’إنترتك‘ كشريكنا للاعتماد بهذه الشهادة."