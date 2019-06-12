الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تستعرض قدراتها في مجال الدفاع خلال "معرض باريس...

الرياض - الخليج 365 :

تأكيداً على التزامها الراسخ ببناء قاعدة صناعات عسكرية محلية متينة، تعلن الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عن مشاركتها في النسخة الـ 53 من "معرض باريس الجوي" 2019، الحدث العالمي الأبرز والأكبر من نوعه في قطاع الطيران وصناعات الفضاء، والذي سيقام في الفترة من 17 إلى 23 يونيو 2019 في مركز معارض باريس لو بورجيه في العاصمة الفرنسية باريس، وسيفتتحه رسمياً فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون. وسيحضر المعرض من قبل الشركة السعودية للصناعات العسكرية أعضاء من مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين ومسؤولين من الإدارة العليا.

وتشارك SAMI في المعرض من خلال جناح داخلي وشاليه خارجي، مستعرضةً من خلالهما مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات العسكرية، والتي تغطي وحدات أعمالها الأربع، وهي الأنظمة الجوية، والأنظمة الأرضية، والأسلحة والصواريخ، والإلكترونيات الدفاعية. كما ستستكشف الشركة آفاق الفرص التجارية والاستثمارية وإمكانية عقد شراكات واتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة خلال هذا المعرض الذي من المتوقع أن يستقطب نحو 350 ألف زائر و2,500 عارض سيطرحون أحدث حلول وتقنيات قطاع الدفاع.