سيتي سكيب العالمي 2019 يستعرض فرص الاستثمار في الإمارات ودول المنطقة

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "إنفورما ماركتس" الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر ’سيتي سكيب العالمي‘، أكبر فعالية في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى المنطقة، عن إطلاق النسخة الـ 18 للمعرض العقاري السنوي التي تستضيف ولأول مرة أجنحة وطنية لكبرى مؤسسات وشركات التطوير العقاري المشاركة من المملكة المتحدة ومصر وباكستان والهند وتركيا وفرنسا والبحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وروسيا في دولة الإمارات لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر المقبل في دبي.

ويقتصر اليوم الأول من المعرض على حضور ومشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء وأصحاب المصلحة في القطاع العقاري من داخل وخارج دولة الإمارات، ممن تلقوا دعوات حصرية من قبل الجهة المنظمة للمعرض، بهدف مناقشة أهم وآخر مستجدات القطاع والوقوف على أبرز فرص الاستثمار العقاري، فيما يفتح المعرض أبوابه أمام جميع المشاركين والزوار والراغبين بالحضور في اليومين الثاني والثالث الموافقين لـ 26 و27 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وفي هذه المناسبة، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة ’سيتي سكيب العالمي‘: "منذ إنطلاقها ركزت منصة سيتي سكيب على تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع آفاق التعاون على المستوى المؤسسي، وعلى مدى سنوات من العمل الجاد، اتسع نطاق التركيز ليتحول المعرض بنجاح إلى أكبر فعالية في مجال التطوير والاستثمار العقاري على مستوى المنطقة متخصصة في قطاع العقارات تستقطب المستهلكين ورواد القطاع بشكل عام، مجسداً بذلك انعكاساً حقيقياً لنمو وتطور السوق المحلية."

وأضاف: " نسعى إلى دعم بيئة الأعمال من خلال تخصيص اليوم الأول من فعاليات المعرض لاستضافة كبار المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، وتوفير مساحة تفاعلية للنخبة من مسؤولي وقادة القطاع لاستكشاف خيارات جديدة تمهد لبيئة أعمال أكثر انفتاحا وتطورا بالإضافة لاستعراض طيف واسع من أهم وأكبر المشاريع العقارية المحلية والعالمية التي تقدمها الجهات العارضة من خلال منصة المعرض لهذا العام."

مواكبة التغير

وتستهدف استراتيجية معرض ومؤتمر ’سيتي سكيب العالمي‘ الشاملة، إلى استشراف ملامح القطاع في المستقبل ومواكبة التغيرات التي تشهدها سوق العقارات العالمية بما في ذلك فرص الاستثمار الوفيرة في دبي والإمارات والشرق الأوسط وتتطرق أجندة اليوم الأول لمناقشة أهم الموضوعات الأكثر ارتباطا وتأثيرا على أداء القطاع.

واختتم سبيلر حديثه بالقول: "عززت منصة ’سيتي سكيب العالمي‘ من الجهود الرامية إلى تحديد معالم وتوجهات سوق العقارات في المستقبل، ومع اقتراب اكتمال العقد الثاني على تأسيس المنصة، تمكنت من ترسيخ مكانتها وإبراز دورها الجوهري في تحفيز أصحاب المصلحة والمطورين على مواكبة التغيرات المتسارعة من خلال تقديم أفضل الحلول العقارية التي تلبي المتطلبات المختلفة لكل مرحلة، ويأتي شعار المنصة ’تبنّي التغيير‘ ومجموعة الفعاليات المرتبطة بها علاوة على الحلول الفعالة والمستدامة التي نوفرها ليتماشى مع رؤية المعرض بإيجاد حلول أكثر مرونة ومواءمة للتغيير، كما يؤكد على أهمية الجهود المبذولة في هذا الإطار."

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وفي الاطار الاستراتيجي ذاته وجهود سيتي سكيب العالمي لتسليط الضوء على التقدم الملحوظ في القطاع، تُظهر الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي اهتمامًا قويًا بالقطاع. حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات العقارية في دبي بنسبة 33 في المائة لتبلغ 34 مليار درهم خلال الفترة من يناير إلى مايو من هذا العام، مقارنة بـ 24 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2018.

بوابة عالمية إلى عالم العقارات

وفي ضوء الرؤية الاستراتيجية لـ ’سيتي سكيب العالمي‘ تسعى ’إنفورما ماركتس‘ إلى تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين المستثمرين من الأفراد والمؤسسات والمطورين على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي بالإضافة إلى تعزيز دور المنصة كمظلة جامعة لرواد القطاع عبر استقطاب وفود رفيعة من المستثمرين من أوروبا وآسيا و أفريقيا بهدف توحيد الرؤى وتكاتف الجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء القطاع وتسريع وتيرة نموه.

و أكد سبيلر : "تقدم منصة سيتي سكيب العالمي نقطة اتصال حيوية تجمع المطورين مع أهم المستثمرين في الداخل ودول المنطقة مع نظرائهم من دول العالم ما يسلط الضوء على دور المعرض في تكوين شبكة أعمال أكثر ترابطا واتصالا، والتمهيد للأعمال المشتركة والمشاريع العالمية غير المسبوقة"

منصات معرفية تفاعلية

وتقدم أجندة "سيتي سكيب العالمي 2019" مجموعة متنوعة من المنصات المعرفية التفاعلية الهادفة إلى مشاركة المعلومات والمحتوى المعرفي لجميع المشاركين خلال فترة الفعالية، حيث يسبق المعرض تنظيم مؤتمر سيتي سكيب العالمي السنوي، الذي سيُعقد قبل يوم من بدء المعرض في 24 سبتمبر في فندق إنتركونتيننتال دبي ، فيستيفال سيتي.

ويقام على هامش فعاليات المعرض الممتدة لثلاثة أيام، سلسلة متنوعة من جلسات"سيتي سكيب إنتليجنس" و"حوارات سيتي سكيب" المتاحة بشكل مجاني لجميع الزوار والحضور، وذلك لإتاحة المجال لهم للتعرف إلى مجموعة من الموضوعات المرتبطة بفئات الأصول العقارية المختلفة؛ السكنية والتجارية (المكاتب والتجزئة) الصناعية واللوجستية، والضيافة ، والأصول البديلة. بالإضافة إلى التعرف على فرص الاستثمار في البلدان حول العالم للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات.