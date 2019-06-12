شكرا لقرائتكم خبر عن أميركان اكسبريس يحلق عالياً – تحليل – 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أميركان اكسبريس - AMERICAN EXPRESS CO-(AXP) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.46% بما يعادل 0.57 نقطة ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 120.80 ، ليستهدف مستوى المقاومة 130.76 ، مع احتمالية ارتدادات تصحيحية على المستويات اللحظية ، ليحاول تصريف تشبعه الشرائي .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد