بوينج يستقر من جديد بمنطقة سلبية – تحليل – 12-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بوينج BOEING CO (BA) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستقر من جديد ادنى مستوى 350.94 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 292.11 إلى 328.34) ، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.64% بما يعادل -2.23 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، وبشكل يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 350.94 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي والأخير من تلك المتتالية التصحيحية عند 328.34 الذي يمثل نسبة 76.4% .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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