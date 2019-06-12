شكرا لقرائتكم خبر عن ايه تي آند تي يعاود الارتفاع – تحليل – 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ايه تي آند تي AT&T INC (T) الارتفاع في آخر جلساته ، وذلك وسط تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.56% بما يعادل 0.18 نقطة ، ليستعد من جديد بمهاجمة مستوى المقاومة العنيد 32.49 .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 32.49 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 34.28 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد