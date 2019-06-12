إكسون موبيل يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 12-06-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم إكسون موبيل EXXON MOBIL CORPORATION (XOM) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 75.77 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.96% بما يعادل -0.72 نقطة ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 76.24 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 64.61 ، إلى 83.44) ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق ، بعد وصوله لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 76.24 ، ليستهدف مستوى الدعم 74.01 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها استعداداً لكسره .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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