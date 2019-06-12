شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أمازون AMAZON COM INC (AMZN) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.55% بما يعادل -4.35 نقطة ، في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة على المدى القصير .

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ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 1844.45 ، ليستهدف مستوى المقاومة 1964.46 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه