شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر عقود خام برنت من ملامسة مستوى 59.93 ويستقر قربه الآن، ويبدو المجال مفتوحاً أمام تجاوز هذا المستوى لمواصلة الانخفاض على المدى اللحظي والقصير، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن الهدف الممتد يصل إلى 56.23، في حين يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 62.92.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 59.00 والمقاومة 62.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط