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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا المنتظر عند 51.61 ويضغط سلباً عليه الآن، مما يدعم فرص امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو مستوى 48.08 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الفشل بكسر المستوى الأول قد يدفع السعر لتحقيق بعض المكاسب اللحظية واختبار مناطق 54.47 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 53.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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