شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الفضة فوق مستوى 14.73، ويستمر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور وفوق 14.65، في حين يتواجد الهدف الرئيسي المنتظر عند 15.23.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.65 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد