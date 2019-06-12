شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالارتفاع ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 1346.70، ويحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً بقية اليوم، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 1365.25 بعد تجاوز المستوى السابق، في حين يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 1320.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1320.00 والمقاومة 1346.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد