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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية هادئة منذ الصباح ليزحف تدريجياً نحو هدفنا الأول المنتظر عند 1.2795، ويستمر السعر بالتحرك داخل القناة اللحظية الصاعدة، ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 1.2636، مع التذكير بأن تجاوز الهدف الأول سيدفع السعر نحو 1.2963 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2630 والمقاومة 1.2800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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