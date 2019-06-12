شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتراجع لليوم الثالث قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على خلاف توقعات الخبراء ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 12:02 بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.85$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.01$،وسجل أعلى مستوي 53.02$ ،وأدنى مستوي 51.46$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تجدد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 7 حزيران/يونيو، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 482.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2017، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.0 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج فقد زاد الأسبوع السابق بمقدار 100ألف برميل يوميا ،فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى مستوي جديد عند 12.4 مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة.