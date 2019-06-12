شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع بأكثر من 1.5% مع انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 1.5% بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع مع انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى فى السوق الرقمية ،حيث تستهدف ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم مستويات 260$.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:45 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 249.45$ بارتفاع قدره 3.99$ بنسبة 1.6%،حيث سعر الافتتاح عند 245.46$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 251.22$ ،وأدنى سعر عند 243.00$.

فقد الايثريوم بالأمس نسبة 0.95% ، بفعل عمليات تصحيح بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 7% بأكبر مكسب يومي منذ 19 أيار/مايو الماضي.

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ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 258 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

انتعشت معظم أسعار العملات الرئيسية فى سوق التشفير استنادا على آمال أن يتضمن مشروع فيسبوك المنتظر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة ، إمكانيات تفوق توقعات الخبراء ،الأمر الذي من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين فى صناعة التشفير.

من ناحية أخري ،وفى بيان مشترك قال وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية "إن الابتكارات التكنولوجية بما فى ذلك الأصول المشفرة الأساسية ، يمكن أن تقدم فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد العالمي".

وفى نفس الوقت "حذروا السلطات التنظيمية من ضرورة مراقبة المخاطر فى أصول التشفير ، خاصة تلك المتعلقة بحماية المستثمرين ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".