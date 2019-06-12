شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع لليوم الثاني على التوالي قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من أدنى مستوى فى شهرين ، مع استمرار عمليات بيع العملة الخضراء فى ظل الاحتمالات المتزايدة لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 96.53نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.66 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.72 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، مستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا فى اليوم السابق ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى شهرين عند 96.39 نقطة.

وفقا لأداة FedWatch التابعة لبورصةCME ، يسعر السوق احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بحوالي 78% خلال تموز/يوليو المقبل ،وبحوالي 97.1% لخفض الأسعار بحلول كانون الأول/ديسمبر القادم.

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وزادت تلك الاحتمالات مؤخرا على نطاق واسع مع توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة ،والتي تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي فى البلاد خلال الربع الثاني من هذا العام ، بالإضافة إلى راغبة إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فى أسعار فائدة منخفضة.

انتقد دونالد ترامب يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من اللازم وكذلك سياسة الاحتياطي الاتحادي ، وقال ترامب "إن سعر الفائدة مرتفع جدا ،مما يعزز التشديد الكمي السخيف ،ليس لديهم أدنى فكرة".

من أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو ،ضعف البيانات سوف يعزز من تلك الاحتمالات ،ويوسع من خسائر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.9% سنويا فى أيار/مايو من ارتفاع بنسبة 2.0% فى نيسان/أبريل ، وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.3%.