شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 4 جلسات بفعل مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى أربع جلسات ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بجانب تجدد المخاوف حيال احتمالات تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.4% حتى الساعة 10:59 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بقيادة الصعود القوي للسوق الألماني وبدعم إجراءات تحفيزية فى الصين.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء للمرة الأولى فى أربع جلسات ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع الطاقة قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا مع انخفاض بأكثر من 1.5% بسبب هبوط أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي بالسوق العالمي ،وانخفضت أيضا القطاعات المرتبطة بحركة التجارة العالمية.

دافع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء عن استخدام التعريفات الجمركية كجزء من إستراتجيته التجارية ،وتعهدت الصين الرد بقسوة إذا أصرت واشنطن على تصعيد التوترات التجارية.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مستقرا دون أي تغيير يذكر ، بعد مكاسب قوية استمرت على مدار ست جلسات متتالية.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.55% ، ،وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 0.45% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.6%.