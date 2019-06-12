شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستأنف مكاسبه والأنظار على بيانات التضخم الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى 14 شهرا ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على تراجع الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى تجدد نشاط الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن فى ظل مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.7% حتى الساعة 10:27 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,335.55$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,326.57$،وسجلت أعلى مستوي 1,338.37$ ، وأدنى مستوي 1,326.02$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 1,348.26$ للأونصة.

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى شهرين ، عاكسا استمرار هبوط مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هبوط مستويات الدولار فى ظل تزايد احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي ، مع استمرار ضغط إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " على صانعي السياسة النقدية لخفض أسعار الفائدة ، لدعم الإدارة فى الحروب التجارية التي تخوضها ضد عدة دول.

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وزادت تلك الاحتمالات أيضا بعد توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة ،والتي زادت من علامات تباطؤ الاقتصاد العالمي خلال الربع الثاني من هذا العام.

وفقا لأداة FedWatch التابعة لبورصةCME ، يسعر السوق احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بحوالي 78% خلال تموز/يوليو المقبل ،وبحوالي 97.1% لخفض الأسعار بحلول كانون الأول/ديسمبر القادم.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو ،سلبية تلك البيانات سوف تعزز تلك الاحتمالات والعكس صحيح.

نشط الطلب الاستثماري مجددا على المعدن النفيس كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

دافع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء عن استخدام الرسوم الجمركية فى إطار إستراتجيته التجارية أحدية الجانب ،وتعهدت الصين برد قاس فى حالة رفع الرسوم الأمريكية على السلع الصينية مرة أخرى ، وسط المفوضات المستمرة بين البلدين للتوصل لاتفاق تجاري شامل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بمقدار 0.24 طن متري لينزل الإجمالي إلى 756.18 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى خلال الشهر الجاري.