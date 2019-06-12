شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع لليوم الثالث بفعل ارتفاع المخزونات الأمريكية وضعف نمو الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر ، بفعل الارتفاع الغير متوقع فى مخزونات الخام بالولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، بالإضافة إلى توقعات ضعف الطلب العالمي على النفط خلال هذا العام.

بحلول الساعة 09:18بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 51.80$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.01$،وسجل أعلى مستوي 53.02$ ،وأدنى مستوي 51.46$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 60.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 61.65$ ،وسجل أعلى مستوي 61.68$ ،وأدنى مستوي 60.29$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 0.7% ،وانخفضت عقود برنت بنسبة 0.5 % ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع تجدد مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 7 حزيران/يونيو، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.5 مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 482.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2017، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.0 مليون برميل.

خفضت وكالة الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فى عام 2019 وكذلك إنتاج الخام خلال تقريرها الشهري الصادر بالأمس الثلاثاء.

خفضت الوكالة نمو الطالب العالمي بمقدار 160 ألف برميل يوميا إلى إجمالي 1.22 مليون برميل يوميا ،وخفضت توقعات الإنتاج بمقدار 140 ألف برميل إلى إجمالي 12.32 مليون برميل يوميا.

من ناحية أخرى ، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي يوم الثلاثاء إن أعضاء أوبك على وشك التوصل لاتفاق بشأن استمرار صفقة خفض المعروض العالمي حتى نهاية هذا العام.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع حلفائها وعلى رأسهم روسيا أواخر حزيران/يونيو الجاري أو أوائل تموز/يوليو المقبل ،لمناقشة سياسة الإنتاج ،واتخاذ قرار حول اتفاق خفض المعروض بحوالي 1.2 مليون برميل ،والذي ينتهي أجله فى 30 حزيران/يونيو.