شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يستأنف مكاسبه فى محاولة جديدة للتداول أعلى 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، فى محاولة جديدة للتداول أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$ ،لكن لا تزال تلك المحاولات بحاجة إلى المزيد من الأخبار الإيجابية ، التي تساعد فى تسارع مستويات الطلب الاستثماري ،وتدفع فى طريق استكمال مسار السوق الصاعد.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:27بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,955$ بارتفاع قدره 40$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 7,915$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,089$ ، وأدنى سعر عند 7,821$.

فقد "البتكوين" بالأمس نسبة 1.3% ، بفعل عمليات تصحيح ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 5.1% بأكبر مكسب يومي منذ 26 أيار/مايو الماضي.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بحوالي 4 مليار$ إلى إجمالي 258 مليار$ ،مع انتعاش معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

تحاول أسعار البتكوين فى الوقت الحالي تجاوز مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$ ، لكن لا تزال تلك المحاولات بحاجة إلى المزيد من الأخبار الإيجابية ، التي تساعد فى تسارع مستويات الطلب الاستثماري ،وتدفع فى طريق استكمال مسار السوق الصاعد.

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وسيطر السوق الصاعد على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي ،وسجلت خلاله أعلى مستوى فى عام عند 9,096$ لكل وحدة بتكوين.

يعتقد بعض خبراء السوق الرقمية إن إعلان فيسبوك المحتمل خلال الأيام القليلة القادمة عن مشروعها فى صناعة التشفير ،سوف يكون ذات تأثير واضح على أسعار العملات الرقمية خاصة الكبرى منها ، إذا خيب المشروع الظنون فقد نرى تصحيحا مناسبا فى الأسعار يمكن استخدامه كفرصة شراء.

وإذا كانت تفاصيل المشروع إيجابية بما يفوق توقعات السوق ، سوف نشهد ارتفاعا فى معظم أسعار المشفرة الرئيسية ،لكن من المستبعد تكرار الصعود الصارخ مثلما حدث أواخر عام 2017.

من ناحية أخري ،وفى بيان مشترك قال وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظو البنوك المركزية "إن الابتكارات التكنولوجية بما فى ذلك الأصول المشفرة الأساسية ، يمكن أن تقدم فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصاد العالمي".

وفى نفس الوقت "حذروا السلطات التنظيمية من ضرورة مراقبة المخاطر فى أصول التشفير ، خاصة تلك المتعلقة بحماية المستثمرين ومكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".