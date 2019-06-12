شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يرتفع قرب ذروة 3 أشهر قبيل خطاب ماريو دراغى والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، حيث لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة فى وقت لاحق من هذا العام ،ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم خطاب ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي ، بحثا عن أدلة جديدة حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:55 جرينتش ،ليتداول عند 1.1336$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1325$ ،وسجل الأعلى عند 1.1343$ ، والأدنى عند 1.1325$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى ثالث مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، وسجل اليورو يوم الجمعة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1347$ بعد بيانات وظائف ضعيفة فى الولايات المتحدة.

شن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء فى سلسلة تغريدات عبر توتير هجوما على العملة الموحدة لمنطقة اليورو ،وانتقد مرة أخرى سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي".

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كتب ترامب "إن اليورو وعملات أخرى يجرى خفض قيمتها مقابل الدولار ،الأمر الذي يجعل بلاده فى وضع غير موات بشكل كبير"

وانتقد ترامب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر من اللازم وكذلك سياسة الاحتياطي الاتحادي ، وقال ترامب "إن سعر الفائدة مرتفع جدا ،مما يعزز التشديد الكمي السخيف ،ليس لديهم أدنى فكرة".

تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ، مواصلا خسائره لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، فى ظل الاحتمالات المتزايدة لقيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وفقا لأداة FedWatch التابعة لبورصةCME ، يسعر السوق احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بحوالي 78% خلال تموز/يوليو المقبل ،وبحوالي 97.1% لخفض الأسعار بحلول كانون الأول/ديسمبر القادم.

المنتظر أن يلقى ماريو دراغى محافظ المركزي الأوروبي خطابا بحلول الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش فى افتتاح إحدى مؤتمرات البنك في فرانكفورت ،وقد يتضمن الخطاب أدلة حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو خلال هذا العام.