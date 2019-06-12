شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 31 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 108.46 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.52 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.44، بينما حقق الأعلى له عند 108.57.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت انكماش 0.1% مقابل نمو 0.4% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت للثبات عند الصفر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

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كما تابعنا أيضا عن ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت تسارع النمو إلى 5.2% مقابل 3.8% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجع 0.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 2.5% مقابل تراجع 0.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 5.3%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن ثقته في بنك اليابان، موضحاً أنه سيدع قرار السياسة النقدية من اختصاص المركزي الياباني، ومضيفاً أنه في حالة اتساع المخاطر حيال النمو الاقتصادي، فأن الحكومة ستطبق سياسات اقتصاد كلي مرنة، وفي نفس السياق، أفاد وزير المالية الياباني تارو أسو أيضا الاثنين بأنه لا يوجد تغيير في خطط رفع ضريبة المبيعات بحلول تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 1.9% مقابل 2.0%، في حين قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية استقرار النمو عند 2.1%.