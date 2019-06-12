شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اللايتكوين للجلسة الثالثة على التوالي بقرابة الثلاثة بالمائة للأعلى لها في أكثر من عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت اللايتكوين بقرابة الثلاثة بالمائة أو بقرابة 4$ اليوم الأربعاء لنشهد الأعلى لها منذ 17 من أيار/مايو من العام الماضي 2018 مستكملة مسيرات تحقيق المكاسب الأسبوعية والشهرية في ظلال تسعير الأسواق لانخفاض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة بنحو النصف بحلول آب/أغسطس المقبل وفي أعقاب عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين حيال الأصول الرقمية هذا العام عقب الخسائر الموسعة لتلك الأصول العام الماضي.

وفي تمام الساعة 04:57 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 2.91% إلى مستويات 140.25$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 136.68$ بعد أن حققت الأعلى لها في ثلاثة عشرة شهراً عند 141.14$، بينما حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 133.06$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لرابع أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 8.68$ مليار.

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هذا وتستكمل اللايتكوين مسيرات الأسابيع الستة الماضية في تحقيق المكاسب مع ارتفاعها خلال الأسبوع الجاري بقرابة 22% وتعد بصدد أطول مسيرات مكاسب أسبوعية في تاريخها بعد أن عكست الأسبوع الماضي أطول مسيرات مكاسب أسبوعية لها منذ أواخر عام 2017، كما تحقق حالياً مكاسب شهرية بقرابة 23% في أعقاب تلاشي الخسائر التي تكبدتها مع مطلع هذا الشهر ضمن عمليات تصحيحية محدودة مؤخراً.

ونود الإشارة، لكون اللايتكوين والتي تخطت قيمته السوقية في نهاية الأسبوع الماضي القيمة السوقية للبتكوين كاش لتعد حالياً رابع أكبر عملة رقمية من حيث القيمة، حققت خلال الشهر السابق مكاسب فاقت 56% لتظهر أفضل أداء شهري لها منذ كانون الأول/ديسمبر من عام 2017، حينما حققت مكاسب فاقت 164% وعكست آنذاك أفضل أداء شهري لها على الإطلاق، موضحة بذلك أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين.