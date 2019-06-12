شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يحلق عالياً - تحليل صباحي - 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) في آخر جلساته ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 6373.40 ، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، مع تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.89% بما يعادل 57.61 نقطة ، ونلاحظ ارتفاع تدريجي بأحجام التداول .

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ولذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 6600.00 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 6373.40 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6200.00 ومستوى المقاومة 6500.00 .