شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 12-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته بالتخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.59% بما يعادل 140.51 نقطة ، وذلك في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 9200.00 ، طيلة ثبات الدعم 8718.27 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8800.00 ومستوى المقاومة 9200.00 .

Advertisements