شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الثالث من حزيران/يونيو الجاري وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم 0.46% لتتداول حالياً عند 1,336.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,330.60$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 96.70 مقارنة بالافتتاحية عند 96.71.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.5% في نيسان/أبريل الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.6% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 0.9% في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 1.9% مقابل 2.0%، في حين قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية استقرار النمو عند 2.1%.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق الأسبوع المقبل لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 17-18 حزيران/يونيو والذي من المرتقب أن يكشف من خلاله صانعي السياسة النقدية عن توقعاتهم لوتيرة النمو والتضخم بالإضافة إلى معدلات البطالة ومستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويأتي ذلك في ظلال تنامي التكهنات مؤخراً بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم لاحقاً على خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية.