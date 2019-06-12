شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع مؤشرات الأسهم الصينية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ،بينما تشهد مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية ارتفاعاً اليوم الأربعاء، ويأتي ذلك في أعقاب صدور بيانات التضخم للصين عن الشهر الماضي وعلى أعتاب الكشف عن بيانات التضخم لأمريكا.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم والتي أوضحت تباين الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، بينما عكست القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.6% متوافقة أيضا مع التوقعات مقابل 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل.

ونود الإشارة، لكون بيانات التضخم الصينية للشهر الماضي أظهر أكبر وتيرة ارتفاع لمؤشر أسعار المستهلكين في 15 شهراً، الأمر الذي قد يحد من فرص إقدام البنك المركزي الصيني على تيسير السياسة النقدية مع اشتعال الضغوط التضخمية، الأمر الذي أثقل على أداء مؤشرات الأسهم الصينية، مع العلم أن تباطؤ نمو مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية قد يعكس لاحقاَ تباطؤ نمو التضخم في الصين.

وفي سياق أخر، أثقلت الاحتجاجات التي تشهدها هونج كونج بسبب قانون تسليم الصين المثير للجدل على أداء هانج سينج لأسهم هونج كونج، ويتطلع المستثمرين حالياً للكشف عن بيانات التضخم للولايات المتحدة عن الشهر الماضي والتي قد تنعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.09% ليخسر 1.38 نقطة ويصل إلى المستوى 1,559.94، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.06% ليربح 13.22 نقطة ويصل إلى المستوى 21,217.50.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت انخفاضاً خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.44% ليخسر 16.48 نقطة ويصل إلى المستوى 3,702.80، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.21% ليخسر هو الأخر 6.16 نقطة ويصل إلى المستوى 2,919.56.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد تراجعاً بنسبة 1.20% ليخسر 334.23 نقطة ويصل إلى المستوى 27,455.11، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.15% ليخسر هو الأخر 3.20 نقطة ويصل إلى المستوى 2,108.61.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.07% ليربح 6.60 نقطة ويصل إلى المستوى 10,145.75، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليربح هو الأخر 13.01 نقطة ويصل إلى المستوى 6,559.30.