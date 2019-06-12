شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بيانات التضخم في الصين خلال أيار/مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم والتي أوضحت تسارع نمو الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل الماضي، متوافقة بذلك مع التوقعات، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين فقد أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر نيسان/أبريل، متوافقة أيضا مع التوقعات.

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