شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يستأنف الارتداد من الأعلى له في شهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ الثامن أيار/مايو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:15 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.14% إلى مستويات 0.6952، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6962، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6951، بينما حقق الأعلى له عند 0.6964.

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هذا وقد تابعنا إلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت ملاحظات موجزة في منتدى الرنمينبي الاسترالي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلي ما قيمته 100.7 مقابل 101.3 في أيار/مايو، ومن المرتقب إلقاء مساعد محافظ المركزي الاسترالي حيال الاقتصاد لوسي إليس خطاباً تحت عنوان "مشاهدة الأشياء غير المرئية" في ملبورن.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.4% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 1.9% مقابل 2.0%، في حين قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية استقرار النمو عند 2.1%.