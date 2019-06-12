شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية ترخص لأول شركة سمسرة لتقديم نشاط "الشورت سيلينج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 684 لسنة 2109، بمنح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وقالت الرقابة المالية، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذ تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريباً، وتقضى تلك الآلية بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل آخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، ويتعهد المقترض بأن يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققاً بذلك أرباحاً من فوارق أسعار البيع والشراء.

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والجدير بالإشارة أنه فى فبراير الماضى سبق وأن أصدر رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بشأن قواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لتفعيل الآلية وعلى أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزى بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.