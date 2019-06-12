لاجارد تدعو دول العالم إلى وقف النزاعات التجارية والتحرك لإصلاح النظام العالمي

حثت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي دول العالم على وقف التصعيد في النزاعات التجارية الحالية، والتحرك بدلا من ذلك من أجل إصلاح النظام العالمي.
ونقلت اليوم وكالة "بلومبرج" للأنباء عن لاجارد القول، في فعالية بالبنك المركزي الأوروبي، :"هذا يعني تجنب فرض الرسوم والرسوم المضادة والبحث بدلا من ذلك عن سبل لإطلاق كامل الإمكانيات الممكنة في التجارة الإلكترونية وتجارة الخدمات".
وأضافت :"النمو العالمي متراجع منذ أكثر من ست سنوات والاقتصادات الكبرى تضع قيودا تجارية جديدة أو تهدد بقيود جديدة. وهذا ربما يكون بداية شيء آخر قد يؤثر علينا بصورة أوسع".
جاءت تصريحات لاجارد خلال مؤتمر حول اقتصادات وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا.
ولفتت إلى أن العالم بحاجة إلى "تجديد التركيز على الآثار المشوِهة الناجمة عن الإعانات التي تقدمها الحكومات"، وكذلك إلى تحسين الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وضمان المنافسة الفاعلة.
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