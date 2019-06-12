شكرا لقرائتكم "الاهلي المتحد" يستحوذ على 73 المئة من السيولة في البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 18 ساعة في 11 يونيو 2019 - اخر تحديث في 11 يونيو 2019 / 21:32

عاود المؤشر العام لبورصة البحرين تراجعه بنهاية تعاملات اليوم (الثلثاء) بنسبة 0.09 في المئة تعادل 1.34 نقطة، هبوطا الى 1450.07 نقطة في مقابل 1451.41 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 8.44 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع 0.47 في المئة ما يعادل 3.60 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 6.37 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة في "بورصة البحرين" الى 8.86 مليون سهم في مقابل 11.8 مليون اليوم السابق بنسبة 25 في المئة، فيما هبطت القيمة المتداولة الى 2.35 مليون دينار في مقابل 2.44 مليون اليوم السابق بنسبة 4.12 في المئة، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 77 صفقة بتراجع 47 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.07 بليون دينار بخسارة 73 مليون دينار نسبتها 0.81 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 14 شركة، ارتفعت أسهم 5 شركات منها، بينما هبطت 4 شركات، واستقرت أسهم 5 شركات أخرى.

وواصل قطاع المصارف تصدر البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 1.76 مليون دينار بحريني، شكلت 74 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 5.83 مليون سهم، نفذت من خلال 32 صفقة.

وحل سهم الاهلي المتحد في صدارة الأسهم المدرجة في البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 1.72 مليون دينار، نسبتها 73 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 5.42 مليون سهم.