شكرا لقرائتكم تراجع السيولة المتداولة في بورصة قطر 25 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 20 ساعة في 11 يونيو 2019 - اخر تحديث في 11 يونيو 2019 / 19:02

أنهت بورصة قطر تعاملات اليوم (الثلثاء) على تراجع في معدلات الاداء، بينما سجلت 34 في المئة من الأسهم تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 15 شركات من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت 4 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 585 بليون ريال بزيادة 5.7 بليون، نسبتها 0.99 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في قيمة الاسهم المتداولة 25 في المئة الى 358 مليون ريال في مقابل 476 مليونا، وهبطت الكمية المتداولة 2 في المئة الى 30 مليون سهم، في مقابل 31 مليونا، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 4 في المئة الى 9850 صفقة في مقابل 10209 صفقات.

وواصل المؤشر العام للبورصة ارتفاعه بنسبة 0.77 في المئة، تعادل 81 نقطة، وصولا الى 10584 نقطة في مقابل 10504 نقاط اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 2.77 في المئة.

وبدعم تحسن أسعار معظم الأسهم، ارتفعت مؤشرات كل القطاعات، تصدرها مؤشر التأمين الصاعد 2.88 في المئة الى 3185 نقطة، تلاه مؤشر المصارف بزيادة 1.11 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر الاتصالات 1.07 في المئة.

وحقق مؤشر العقارات رابع أكبر زيادة نسبتها 1.03 في المئة الى 1579 نقطة، فيما بلغت الزيادة في مؤشر جميع الاسهم 0.92 في المئة الى 3135 نقطة، وسجل قطاع النقل أقل زيادة نسبتها 0.10 في المئة الى 2454 نقطة.