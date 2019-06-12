شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 2019 ـ 6 ـ 12 وارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث على التوالى، سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-6-2019، مسجلا 18.92 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، فيما بلغ سعره فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.87 جنيه للشراء، و 19.02 جنيه للبيع. سجل اليورو الأوروبى، فروقا فى سعره من بنك لآخر، ليرتفع السعر فى عدد من البنوك عن بنوك أخرى، خاصة فى سعر الشراء له، ووفقا لآخر تحديثات بعض المصارف، جاء سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى

سعر اليورو فى البنك المركزى 18.85 جنيه للشراء 18.99 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 18.92 جنيه للشراء 19.06 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك مصر

سعر اليورو فى بنك مصر 18.92 جنيه للشراء 19.06 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك البركة

سعر اليورو فى بنك البركة 18.84 جنيه للشراء Advertisements 19.14 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.87 جنيه للشراء 19.02 جنيه للبيع سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 18.93 جنيه للشراء 19.06 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 18.80 جنيه للشراء 19 جنيها للبيع

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