الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الأربعاء 2019 ـ 6 ـ 12 وارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 2019 ـ 6 ـ 12 وارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثالث على التوالى، سجل سعر اليورو الأوروبى ارتفاعا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-6-2019، مسجلا 18.92 جنيه للشراء، و 19.06 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، فيما بلغ سعره فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.87 جنيه للشراء، و 19.02 جنيه للبيع.

 

f0ff154873.jpg

 

سجل اليورو الأوروبى، فروقا فى سعره من بنك لآخر، ليرتفع السعر فى عدد من البنوك عن بنوك أخرى، خاصة فى سعر الشراء له، ووفقا لآخر تحديثات بعض المصارف، جاء سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

18.85 جنيه للشراء

18.99 جنيه للبيع 

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.92 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.92 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.84 جنيه للشراء

Advertisements

19.14 جنيه للبيع

 

2813efb70d.jpg

  سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.87 جنيه للشراء

19.02 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.93 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.80 جنيه للشراء

19 جنيها للبيع

 

cbbb49327f.jpg

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر اليورو اليوم الأربعاء 2019 ـ 6 ـ 12 وارتفاع العملة الأوروبية أمام الجنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا