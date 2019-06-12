شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 12-6-2019 والعملة السعودية تواصل استقرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الريال السعودى، استقراره أمام الجنيه المصرى على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-6-2019، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 4.44 جنيه للشراء، و 4.47 جنيه للبيع، بينما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.44جنيه للشراء 4.47جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.44جنيه للشراء 4.48جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك مصر

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.44جنيه للشراء 4.48جنيه للبيع Advertisements سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.38جنيه للشراء 4.51جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.41جنيه للشراء 4.47جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.42جنيه للشراء 4.47جنيه للبيع

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