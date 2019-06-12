شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 9 جنيهات اليوم الأربعاء بعد ارتفاع السعر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12 -6-2019 فى سوق الصاغة قرابة 9 جنيهات، بسبب ارتفاع سعر أوقية الذهب من 1325 دولار للأوقية إلى 1336 دولار. أسعار الذهب اليوم فى مصر: سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام. سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام. سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام. الجنيه الذهب 5008 جنيهات. Advertisements أوقية الذهب 1336 دولارا. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا. ويقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

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