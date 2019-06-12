شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-6-2019 واستقرار "الأخضر" أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار الأمريكى استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2019 على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد من البنوك الآن، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الأربعاء، كما يلى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.68جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.70جنيه للشراء

16.80جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.72جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع