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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-6-2019 واستقرار "الأخضر" أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار الأمريكى استقرارا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-6-2019 على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد من البنوك الآن، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الأربعاء، كما يلى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.68جنيه للشراء
16.79جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
16.70جنيه للشراء
16.80جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.72جنيه للشراء
16.82جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.67جنيه للشراء
16.77جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.68جنيه للشراء
16.78جنيه للبيع
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