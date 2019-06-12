شكرا لقرائتكم خبر عن "وزارة البترول": الشركات الفرنسية من أهم المستثمرين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع عدد من رؤساء كبريات شركات البترول ومؤسسات التمويل الفرنسية.

وذلك على هامش زيارة مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية، للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى في البحر المتوسط والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، بحثت خلالها فرص التوسع فى أنشطة الشركات والمؤسسات الفرنسية فى مصر وموقف التعاون الجارى بين الجانبين فى مجال الغاز الطبيعى وتوزيع المنتجات البترولية وتنفيذ وتمويل مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة فى ضوء التطورات الإيجابية التى يشهدها مناخ الاستثمار في الاقتصاد المصرى بصفة عامة وصناعة البترول بصفة خاصة.

والتقىت وزارة البترول والثروة المعدنية، مع باتريك بويان رئيس شركة توتال حيث تم استعراض نشاط الشركة فى مصر فى مجال البحث والإنتاج وتسويق المنتجات البترولية خاصة وأن توتال تغطى نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات وفي ظل الإقبال المتزايد على بنزين 95 وارتفاع مبيعاته بشكل كبير، كما تم بحث مساهمة الشركة فى برنامج تطوير أداء الإدارة المتوسطة ضمن برنامج تنمية الكوادر البشرية فى إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.

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وأكدت الوزارة خلال اللقاء أن الإقبال المتزايد من الشركات العالمية على ضخ الاستثمارات في قطاع البترول المصرى وخاصة في المناطق البكر التي تم طرحها مؤخراً أو المتوقع طرحها مستقبلاً يعكس مدى نجاح جهود الإصلاح والتطوير في توفير بيئة استثمارية جاذبة، وأكدت على استمرار هذه الجهود فى التطوير والتحديث مع إعطاء أولوية قصوى لإعداد الكوادر الشابة المؤهلة لتولى مسئولية القطاع في المستقبل.

وأشارت، إلى أن الشركات الفرنسية تعد من أهم المستثمرين فى مصر وأن التقارب والتفاهم الواضح بين القيادة السياسية فى كلا البلدين يعطى دفعات قوية لمزيد من التعاون البناء.

ومن جانبه أعرب رئيس شركة توتال عن تطلع الشركة لزيادة نشاطها فى مصر والدخول فى مناطق جديدة للبحث عن البترول والغاز بغرب البحر المتوسط والبحر الأحمر وزيادة استثماراتها فى تطوير محطات البنزين والبنية الأساسية لنقل وتخزين وتوزيع المنتجات، وأشاد بالمناخ الجاذب للاستثمار بمصر والتعاون الكبير الذى تلقاه الشركات لتذليل أي معوقات، مشيراً أن الفرص فى مجال الغاز الطبيعى فى مصر تعد الأكثر جذباً على مستوى العالم بما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة فى الاقتصاد المصرى.