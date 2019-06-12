الاستثمار: تأسيس 20 شركة برؤس أموال 2.5 مليار جنيه مايو الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تم تأسيس 20 شركة برؤس أموال بلغت 9.3 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضى. وقال الوزارة إنه تم تأسيس 5 شركات بـ 880.250 مليون جنيه فى الأسبوع الأول. وبحسب البيانات تم تأسيس 7 شركات، بـ 921.4 مليون جنيه فى الأسبوع الثانى. Advertisements كما تم تأسيس شركتين برؤس أموال بلغت 251 مليون جنيه فى الأسبوع الثالث من الشهر . وتم تأسيس 6 شركات بـ 495 مليون جنيه فى الأسبوع الأخير من الشهر .

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