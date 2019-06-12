شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب أزمة أمريكا والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع بعد أن شددت الولايات المتحدة موقفها بشأن التجارة مع الصين وأظهرت بيانات من بكين تباطؤ وتيرة تضخم أسعار المصانع مع تفاقم المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ليس مهتما بإبرام اتفاق تجاري مع الصين حتى توافق بكين على أربع أو خمس "نقاط رئيسية" لم يحددها.

ونزل مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.45 % بحلول الساعة 0713 توقيت جرينتش ونزل قطاع أسهم التكنولوجيا سريع التأثر بالرسوم الجمركية 0.76 %.

Advertisements

كما تعرض القطاع لضغوط نتيجة هبوط سهم داسو سيستمز بعد أن وافقت شركة التكنولوجيا الفرنسية على شراء ميدي داتا سوليوشنز مقابل 5.8 مليار دولار.

كما انتقد ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي قائلا إن أسعار الفائدة "أعلى من اللازم" وذلك قبل بيانات عن التضخم الأمريكي قد تسهم في تحول التوقعات لصالح خفض مبكر لأسعار الفائدة.

ونزل مؤشر الأسهم الإيطالية 0.38% وانخفض مؤشر أسهم البنوك الإيطالية 0.63 % مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من أخذ إجراءات تأديبية بحق إيطاليا بسبب تنامي ديونها.