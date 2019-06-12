الان تتابع #عاجل … إيرادات أرامكو السعودية 355.940 مليار دولار في 2018 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 4 دقائق - 12:32 م, 12 يونيو 2019 م التعليقات: 0 ارتفاعا من 264.176 مليار في 2017 الرياض - الخليج 365: سجلت إيرادات أرامكو السعودية 355.940 مليار دولار في 2018 ارتفاعا من 264.176 مليار في 2017

صافي ربح أرامكو السعودية العائد للمساهمين بلغ 75.898 مليار دولار في 2017

تكاليف التشغيل في أرامكو السعودية 143.032 مليار دولار في 2018 ارتفاعا من 108.732 مليار دولار في 2017

إيرادات أرامكو السعودية 355.940 مليار دولار في 2018 ارتفاعا من 264.176 مليار في 2017

إجمالي أصول أرامكو السعودية 358.978 مليار دولار في 2018، ارتفاعا من 294.014 مليار دولار في 2017

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