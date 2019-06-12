شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.7% رابحا عدد 62.69 نقطة ليصل إلى مستوى 9052.41 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 54.3 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال، وارتفعت أسهم 117 شركة، فيما تراجعت 49 شركة. وارتفع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.15%، يليه قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.85%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.66%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.62%. Advertisements وجاء سهم "اللجين" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.74%، تليه صناعة الورق بنسبة 6.41%، ثم تهامة بنسبة 4.58%، فيما تصدر سهم "أسمنت العربية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.69% ثم أسمنت ينبع بنسبة 1.48%، ثم التعاونية بنسبة 1.34%.

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