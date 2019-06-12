شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسرا 10.660 نقطة ليصل إلى مستوى 5906.71 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.33% خاسراً 21.500 نقطة ليصل إلى مستوى 6475 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.25% رابحاً 10.860 نقطة ليصل إلى مستوى 4792.08 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 116 مليون سهم بقيمة 24.2 مليون دينار كويتى عبر 4981 صفقة.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.23%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.67%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.26%
وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 16.02%، تليه مراكز بنسبة 8.85%، ثم آسيا بنسبة 8.33%، فيما تصدر سهم "عربى قابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم قيوين بنسبة 9.88%، ثم اكتتاب بنسبة 5.03%
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