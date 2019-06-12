شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة مواد البناء:نستهدف الارتقاء بالقطاع وتعزيز مساهمته فى الناتج المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، أن قطاع مواد البناء من أهم القطاعات الحيوية التى تخدم الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاون فعال بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة فى العديد من البرامج والمشروعات التى تستهدف الارتقاء بقطاع مواد البناء وتعزيز مساهمته فى الناتج المحلي الاجمالي.

وأضاف عبد الحميد، فى بيان له اليوم، أنه سيتم التركز على تعزيز اوجه التعاون بين الغرفة ومركز تحديث الصناعة فى الفترة المقبلة لخدمة القطاع الصناعي بصفة عامة والعمل على الاستفادة من خدمات المركز فى تنمية وتطوير القطاع الصناعي وزيادة معدلات نمو الصادرات والتعاون فى تنفيذ برامج تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية فضلاً عن تعزيز دور الشراكة بين المركز والغرفة في دعم المؤسسات الصناعية.

ويشار إلى أنه تم اختيار المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء عضوا بمركز تحديث الصناعة فى التشكيل الجديد للمركز الذي اعلنه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

Advertisements

وجاء فى نص قرار إعادة تشكيل مركز تحديث الصناعة، أن تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات وتم اختيار عدد من ممثلي القطاع الصناعي من بينهم المهندس أحمد عبد الحميد ممثلاُ عن قطاع مواد البناء.

كان ضم التشكيل الجديد لمركز تحديث الصناعة ممثلين عن القطاع الخاص، وهم المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية والمهندس حسام فريد، والمهندس أحمد عبد الحميد، ممثلاً عن قطاع مواد البناء، بالإضافة إلى المهندس أحمد جابر، ممثلاً عن قطاع التعبئة والتغليف، والمهندس أحمد حلمي، ممثلاً عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث، والمهندس عمرو أبو فريخة، ممثلاً عن قطاع الصناعات الهندسية.